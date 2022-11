Beschonken steward valt door de mand bij controle op Eindhoven Airport, forse boete

Een steward van een buitenlandse vliegmaatschappij is zondagochtend met een slok te veel op uit het vliegtuig gestapt. De man had ruim 1,5 promille meer alcohol in zijn bloed dan voor luchtvaartpersoneel is toegestaan.

Hij viel door de mand bij een alcoholcontrole door agenten van het team Luchtvaarttoezicht op Eindhoven Airport. De vlucht van de drinkende steward was net in Eindhoven geland toen hij werd gecontroleerd. Bij de blaastest werd 140 ugl alcohol in zijn adem gemeten, wat neerkomt op 0,32 promille alcohol in het bloed. Mensen die in de luchtvaart werken mogen echter maar een promillage van 0,2 in hun bloed hebben. En personeel moet de laatste slok alcohol al tien uur voor een vlucht achter de kiezen hebben. Volgens de politie betekent de uitkomst van de controle dat de steward onder invloed aan boord van het vliegtuig is gestapt. Een duur grapje voor de man: hij moet een boete van 1000 euro betalen. Op Eindhoven Airport werden zondag 123 alcoholcontroles uitgevoerd bij piloten en cabinepersoneel. Eindhoven Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven Blijf met meldingen op de hoogte

