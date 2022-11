Eindhovense kerk zeven keer thuisbasis eucharistieviering van KRO/NCRV

De missen komen vanaf 15 januari op tv. Dan wordt de kerk helemaal uitgelicht en er is een gebarentolk. Pastoor René Wilmink moet ervoor zorgen dat de mis precies een uur duurt, want zolang duurt de uitzending. "Dat is wel wennen en dat zal de ene keer ook beter lukken dan de andere. Normaal gesproken zijn we in een goed uur wel klaar, maar soms is de lezing wat langer."