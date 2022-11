Laagvliegende Herculessen: luchtmacht oefent elf dagen lang boven Nederland en België

De Hercules brengt parachutisten en vracht naar diverse oefenlocaties, waar ze zullen worden gedropt. De toestellen vliegen drie vluchten per dag, tussen 9.00 en 11.00 uur, 13.00 en 16.00 uur en 19.00 en 22.00 uur. De oefenlocaties in Nederland zijn Marnewaard, Ginkelse Heide, Wamel en Regte Heide. In België wordt geoefend in Weelde, Bertrix, Hechtel en Chievre.