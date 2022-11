De man wist niet dat er nog een kogel in de kamer van zijn pistool zat, toen het wapen afging in een huis aan de Pianostraat in Eindhoven. De officier van justitie had een taakstraf van 240 uur geëist en negen maanden cel voorwaardelijk. De rechtbank straft zwaarder dan de officier eiste, mede omdat de verdachte zei geen verstand van wapens te hebben en er erg onvoorzichtig mee is omgegaan. Komt bij dat hij niet wilde vertellen waar het pistool is gebleven.