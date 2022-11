Caravan volledig verwoest bij brand in Eindhoven

Een caravan is dinsdagavond volledig verwoest bij een brand. Het voertuig stond al langere tijd geparkeerd aan de Gerstlaan in Eindhoven. Een buurtbewoner wilde iets uit zijn auto pakken toen hij vlammen in de caravan zag.

De caravan vatte rond 18.50 uur vlam. De buurtbewoner die de brand ontdekte, belde het alarmnummer. Nog voordat de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen uit de caravan. Brandweerlieden blusten het vuur, maar konden niet voorkomen dat de caravan volledig uitbrandde. Ook de politie kwam naar de plek van de brand. Het is niet bekend waardoor de brand ontstond. Verwijderd De plek rondom de caravan was al langere tijd afgezet met paaltjes met rood-wit lint. De gemeente wilde graag dat het voertuig van de parkeerplaats zou worden verwijderd. Volgens buurtbewoners stond de caravan al lang op de parkeerplaats. Vermoedelijk waren de eigenaren bezig met het slopen of verbouwen van de caravan. Eindhoven Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven Blijf met meldingen op de hoogte

