Vrachtwagen rijdt over scooter, bestuurster springt net op tijd weg

De scooterrijdster reed rond 15.05 uur over het fietspad langs de Kanaaldijk-Noord in Eindhoven toen het misging. Een vrachtwagen reed achteruit over het smalle fietspad. Door de dode hoek zag de vrachtwagenchauffeur de scooter niet. De jonge vrouw reageerde snel en sprong van haar scooter. Hierbij raakte ze niet gewond.