Carnavalsbier voorlopig nog in wegwerpbekers

In Den Bosch werd vrijdag tijdens de Elfde van de Elfde voor het eerst gewerkt met statiegeldbekers. Bier werd er geschonken in herbruikbare kunststof glazen. Wie aan de bar iets bestelde, betaalde 50 cent statiegeld voor deze hardcup. Deze kon daarna weer ingeleverd worden voor een nieuw glas. Een enorme operatie in de Bossche binnenstad want er werden gezamenlijk 160.000 glazen ingekocht.