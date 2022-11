Jongen gewond bij aanrijding door auto op de Venetiëstraat

Een jongen is vrijdagmiddag aangereden door een op de Venetiëstraat in Eindhoven. De jongen raakte daarbij gewond. Hij wordt in een ambulance behandeld aan zijn verwondingen.

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur. Het slachtoffer is vermoedelijk een leerling van het MBS (Mgr. Bekkersschool) aan de Venetiëlaan. Hij werd ter hoogte van een bushalte door de auto aangereden. De auto liep lichte ruitschade op. Wat de precieze oorzaak is van het ongeluk is niet bekend. Meerdere politiewagens en een ambulance kwamen op de aanrijding af. Eindhoven Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven Blijf met meldingen op de hoogte

Ga gratis verder Log in of registreer gratis op NU.nl en krijg toegang tot extra artikelen Direct inloggen

Eerder

Aanbevolen artikelen