Auto gelanceerd en belandt ondersteboven op de weg in Eindhoven, beknelde bestuurder bevrijd

Een auto vloog in de nacht van donderdag op vrijdag over de kop en belandde ondersteboven op de Insulindelaan in Eindhoven. De bestuurder kwam hierdoor bekneld te zitten in zijn auto. Hij werd bevrijd door hulpverleners en raakte slechts lichtgewond.

De bestuurder wilde van rijbaan wisselen, maar zag een verhoging op de weg over het hoofd. Hierdoor werd de auto gelanceerd. De auto vloog over de kop en kwam ondersteboven tot stilstand. Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer, werden opgeroepen. Het lukte de automobilist niet om zelfstandig uit de auto te komen. Hulpverleners schoten te hulp en bevrijdden de bestuurder uit zijn auto. Ondanks de harde klap raakte de bestuurder lichtgewond. De auto raakte wel flink beschadigd. Door het ongeval lag de rijbaan vol met glas. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen de auto af te voeren. Een ander bedrijf kwam naar de plek van het ongeval om het glas van de weg op te ruimen. Eindhoven Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven Blijf met meldingen op de hoogte

