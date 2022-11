Auto botst tegen huis na politieachtervolging door Eindhoven, twee mannen (30 en 40) aangehouden

De automobilist negeerde een stopteken van de politie en reed met hoge snelheid weg. Waarom hij het stopteken negeerde, is nog niet duidelijk. Tijdens de achtervolging beging de bestuurder meerdere verkeersovertredingen.

De rit eindigde toen de mannen over de stoep scheurden en zich daar klemreden tegen de gevel van het huis in de wijk Oud-Woensel. Ook twee geparkeerde auto's werden geraakt. Deze wagens zijn door de botsing beschadigd.

De geraakte woning liep ernstige schade op: scheuren in de muur en losgekomen bakstenen verzwakten het huis. Daarom heeft de gemeente geregeld dat een aannemer de muur stut. Voordat dit is gebeurd, kan de gecrashte auto niet worden weggehaald. De wagen wordt in beslag genomen en door de politie afgevoerd.