Twee nieuwe verdachten opgepakt voor mogelijke ontvoering in Eindhoven

De politie ontving op 28 september een melding van een verdachte situatie op het Padvindersplein in Eindhoven, waarbij mogelijk wapens in het spel waren. Hierna trof de politie een witte bestelbus aan. Van binnen was deze bekleed met plastic. Tegelijkertijd meldde een man zich via de meldkamer met het verhaal dat hij lange tijd was beroofd van zijn vrijheid.