Liggend kijken naar laag overkomende vliegtuigen: rustbank voor fietsers bij Eindhoven Airport

Vanaf het metersgrote ronde meubel kunnen fietsers en spotters -zittend of desgewenst lui onderuit liggend- laag overkomende vliegtuigen bewonderen. Het kunstwerk is er volgens de gemeente een in een reeks die het gebied Eindhoven-noordwest en met name de 'Groene Corridor' tussen Eindhoven en Oirschot aantrekkelijker moet maken.