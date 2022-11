Duurdere busbaan naar Eindhoven Airport komt door extra klussen die ‘meeliften’ op herinrichting

Volgens projectmanager Stephan Suiker van de gemeente zijn echter lang niet alle meerkosten terug te voeren op prijsstijgingen. Tegelijk met de aanleg van de HOV-busbaan wordt een aantal andere werkzaamheden op en langs het traject van Woensel naar het bedrijventerrein in Acht, BIC en Airport meegenomen, voor een totaalbedrag van 7,2 miljoen.

Ook aan de herinrichting van de Luchthavenweg, waar vorige maand mee gestart is, hangt een duurder prijskaartje. In plaats van de eerder geraamde 465.000 euro gaat het werk nu in totaal 2.362.000 euro kosten. Dit heeft onder meer te maken met de vernieuwing van de riolering.