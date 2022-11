Grote brand op woonwagenkamp Eindhoven mogelijk aangestoken door jongens die vuurwerk gooiden

Mogelijk is de grote brand die zondagmiddag woedde op een woonwagenkamp in Eindhoven ontstaan door jongens die vuurwerk in één van de woningen gooiden. In een video is te zien dat meerdere ‘vuurwerkmatten’ in een woonwagen worden gegooid.

Naast de vuurwerkknallen is ook het gelach van de jongens in de video te horen. "Kijk wat een rotzooi", zegt één van de daders na het gooien van het vuurwerk. "Ohhhh", klinkt het lachend verder. In de video is te zien dat het vuurwerk vanaf een naastgelegen woning wordt gegooid. Het lijkt daardoor ondenkbaar dat de lachende jongens geen bekenden zijn van de bewoners. Toch kan de politie hier nog geen duidelijkheid over geven. "Wij hebben de videobeelden ook gezien op internet en de eigenaar gevraagd het filmpje te delen met ons. Dit is helaas nog niet gebeurd. Het onderzoek is nog in volle gang. Daarom zijn voor ons alle scenario's nog mogelijk", legt de woordvoerder van de politie uit. De zeer felle brand trof drie woonwagens. Eén chalet brandde zondagmiddag volledig uit. Twee woonwagens aan weerszijden van de woning waar het vuur ontstond, vlogen ook in brand. Een dag na de brand probeerden bewoners van het kamp met de moed der wanhoop nog wat spullen te redden. Het huilen staat de zussen Maria en Anita Pruijmboom nader dan het lachen. "Gelukkig was er niemand thuis", zegt Maria. "Mijn kinderen van vijf en twee jaar - Givano en Gianna - waren bij mijn ex." Eindhoven Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven Blijf met meldingen op de hoogte

