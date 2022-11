Op een woonwagenkamp in Eindhoven is zondagmiddag een grote brand ontstaan. Eén chalet is volledig uitgebrand.

De melding van de brand in de Brestlaan kwam rond 14.00 uur binnen. Toen de brandweer eenmaal ter plaatse was, stond een chalet al in lichterlaaie. Twee woonwagens aan weerszijden van de woning waar het vuur ontstond, vlogen ook in brand. De middelste chalet is volledig uitgebrand. De brandweer was met zeker tien brandweerwagens aanwezig. Het bluswerk werd bemoeilijkt doordat in één van de slangen een lek ontstond. Dit kwam doordat er meerdere automobilisten er overheen reden. Daardoor kwam een deel van de Fransebaan ter hoogte van de Rouenlaan onder water te staan.

De brand is onder controle. De brandweer liet zondagavond rond 19.50 uur weten dat de laatste vuurresten zijn gedoofd. Twee bewoners hebben rook ingeademd en zijn in een ambulance nagekeken. Voor de bewoners wordt opvang geregeld.

Volgens François Peeters, de hoofdofficier van Dienst van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, zou er eerst een melding zijn binnengekomen van een autobrand. "Toen is een blusvoertuig gaan rijden. Al later bleek dat de brand was overgeslagen op een chalet. Inmiddels had de brand zich verspreid tot een tweede en derde chalet."

Volgens Peeters is de oorzaak van de brand nog niet duidelijk. "Daar kan ik nog geen uitspraak over doen, maar onze eerste melding die wij binnenkregen was een autobrand." Bij de brand waren ook kleine ontploffingen te horen. Mogelijk waren die afkomstig van autobranden, meldt de Hoofdofficier van Dienst. "Achter het chalet stonden meerdere voertuigen die hebben geleid tot de knallen."

In de omgeving was er sprake van flinke rookontwikkeling. De veiligheidsregio waarschuwde om niet naar de brand toe te komen en hulpdiensten de ruimte te geven. Er reden verkenningseenheden in de buurt van de brand, zij maten geen gevaarlijke concentratie van stoffen.