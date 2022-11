Een 58-jarige man uit Eindhoven is maandag in zijn woonplaats aangehouden op verdenking van wapenhandel. Hij kwam in beeld bij de opsporingsinstanties toen berichten van hem op EncroChat werden ontsleuteld. Daarin had hij het volgens het OM onder meer over de verkoop van Kalasjnikovs, patroonmagazijnen en scherpte munitie.

Bij doorzoeking van zijn woning werd echter niets gevonden. Wel vonden recherches in de keuken een weegschaal met sporen van cocaïne en op zolder nog eens negen kleine weegschalen. Het gaat om een model dat vaak wordt gebruikt in de drugshandel. De officier van justitie heeft de man donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Die heeft besloten dat hij twee weken langer vast blijft zitten. "Het vervolgonderzoek richt zich op het horen van getuigen, op mobiele telefoons en forensische en financiële aspecten." Het OM meldt: "Uit de berichten blijkt dat de gebruiker van de cryptofoon zich in 2020 bezighield met wapenhandel. Zijn chatverkeer met anderen gingen onder meer over de verkoop van Kalasjnikovs, patroonmagazijnen en scherpte munitie."