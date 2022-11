Aan de Frankrijkstraat in Eindhoven heeft woensdagavond een brand gewoed in een appartementencomplex. De brandweer is met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse. Mogelijk is de brand ontstaan in de keuken van een woning.

Ambulancemedewerkers hebben twee personen nagekeken die mogelijk rook ingeademd hadden. De bewoner van de flatwoning is naar het ziekenhuis vervoerd. De brand is inmiddels onder controle. Dat meldt de Veiligheidsregio. De vlammen sloegen in eerste instantie naar buiten, tegen het balkon van de woning boven het getroffen appartement. De brandweer had het vuur daarna snel onder controle. Met de kat naar buiten Een buurtbewoonster van het appartementencomplex: "Ik stond onder de douche en hoorde sirenes. Ik heb toen snel mijn kat meegenomen naar buiten en zag toen ook al de zwaailichten van de hulpdiensten door het raam." In het flatgebouw hing nog veel rook, daardoor werden de ruiten van het trappenhuis op de bovenste etage kapotgeslagen. Op die manier kon de rook naar buiten ontsnappen. Oorzaak Wanneer de bewoners van een aantal omliggende appartementen weer naar binnen mogen, is nog niet duidelijk. De brandweer bekijkt dit per verdieping. De exacte oorzaak van de brand is niet bekend, maar de veiligheidsregio geeft aan dat Stichting Salvage al op de hoogte is gesteld om de schade op te nemen. Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven