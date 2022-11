Theo van Kroonenburg krijgt na zijn afscheid als directeur van corporatie Trudo in Eindhoven geen opvolger. De twee andere, zittende directeuren Edwin Jansen en Jos Goijaerts nemen zijn taken over.

Dat heeft Trudo bekendgemaakt. Van Kroonenburg neemt per 15 november afscheid van de eigenzinnige corporatie. Jansen, nu nog voornamelijk met de portefeuille financiën bezig, zal meer op de voorgrond treden. Hij neemt er de portefeuille externe betrekkingen en strategie & beleid bij. Jansen constateert in het persbericht: We hebben te maken met grote uitdagingen, die we met creatieve en innovatieve ideeën' het hoofd moeten bieden.' Hij kijkt er naar uit om daar een rol in te vervullen. Goijaerts vult aan: 'Met ons beider ervaring heb ik alle vertrouwen in de toekomst van Trudo. Wij zullen bij het realiseren van betaalbare huisvesting en goede buurten voor onze klanten en de stad het verschil blijven maken.' Voorzitter Johan Dunnewijk van de Raad van Commissarissen zegt dat de twee ervaren krachten 'de aangewezen personen zijn om de positie van Trudo de komende jaren verder te versterken'.