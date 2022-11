In de Thorvaldsenlaan in Eindhoven is dinsdagmiddag een oudere vrouw van haar tas beroofd. Dat gebeurde rond 13.00 uur. De dader ging er te voet vandoor en werd later nog gezien in de Pisanostraat, een stuk verderop.

Dat laat een politiewoordvoerder weten. De verdachte - een man van ongeveer 25 à 30 jaar oud - is nog spoorloos. Vermoedelijk had hij geen wapen bij zich. De politie doet nog onderzoek. Getuigen wordt gevraagd zich te melden en zelf geen actie te ondernemen. Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven