De Jumbo aan de Geldropseweg in Eindhoven is maandagavond tijdelijk ontruimd geweest vanwege een brandmelding. De brandweer rukte met twee bluswagens en een hoogwerker uit, maar tevergeefs. Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio was het een loos alarm.

De melding kwam rond 21.20 uur. De brandweer schaalde nog geen vijf minuten later op naar middelbrand. Tegen 21.30 uur liet de Veiligheidsregio weten dat er rook uit het magazijn kwam. Dat kwam van een lekkende olieleiding. Van een brand was geen sprake. De Jumbo is verzocht het lek te dichten, aldus de veiligheidsregio. De exacte oorzaak van het lek is niet bekend.