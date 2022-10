Marte Mei van Haaster, afstuderend designstudent, heeft de Social Design Talent Award van de gemeente Eindhoven gewonnen. Ze kreeg de prijs (een betaalde opdracht van de gemeente van 10.000 euro) voor haar ‘natuurbelevingsveldje’ in de Gijzenrooise Zegge op de grens van Geldrop en Eindhoven.

Dat veld is onderdeel van het project Land Ally. Een project dat loopt tot 1 november en dat er voor moet zorgen dat mensen zich onderdeel van de natuur voelen en er ‘een alliantie mee aangaan’.

Mensen die naar het veldje kwamen om te zaaien, te mediteren, grazende schapen te observeren, met een zeis te leren werken of zuring te oogsten (om maar wat dingen te noemen) lieten hun schoenen en telefoon achter bij de entree van de voormalige paardenwei.

Het project moet ertoe leiden dat mensen zich meer bewust worden van hun verantwoordelijkheid voor de natuur. Het is voor mensen die zich met de natuur willen verbinden, maar hier in de (parkachtige) openbare ruimtes in steden geen ruimte voor vinden.

Bij de start in mei waren natuurliefhebbers bezorgd dat het project te groot en te druk zou worden, en daarmee nadelig voor de natuur. Een en ander was aanleiding voor hen om zich te melden bij Brabants Landschap (eigenaar van een deel van het gebied) en de gemeente Geldrop-Mierlo (eigenaar van een ander deel van het gebied en verantwoordelijk voor de handhaving).