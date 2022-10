Design als oplossing voor de uitdagingen in de maatschappij. Met dat thema van de Dutch Design Week (DDW) in het achterhoofd, is de editie van 2022 volgens de organisatie meer dan geslaagd. De afgelopen negen dagen trok het evenement ongeveer 350.000 bezoekers, evenveel als in 2019 vóór corona.

Een opsteker voor het evenement dat twee lastige jaren achter de rug had. In 2020 ging het vanwege de pandemie helemaal niet door en vorig jaar golden er nog diverse beperkingen. Dit jaar niet en daardoor liepen de straten weer vol met belangstellenden uit binnen- en buitenland.

Volgens Miriam van der Lubbe, creative head van de DDW, maakt het Eindhovense designevenement duidelijk dat er een nieuwe generatie ontwerpers is opgestaan, zo schrijft ze in een persbericht waarin teruggekeken wordt op de afgelopen editie. 'Zij reflecteren op de vele complexe en urgente vraagstukken van deze tijd. De DDW is het podium waar ze hun vernieuwende ideeën delen en de interactie aangaan met bezoekers, het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen.'

Volgens Van der Lubbe is het nu zaak om te blijven focussen op de kwaliteit en het in positie brengen van de ontwerpers. 'De ambitie en noodzaak voor de DDW om te groeien naar het beste platform is groter dan ooit.'

Volgens Andrea Trimarchi en Simone Farresin, dit jaar ambassadeurs van de DDW, is het wederom gelukt om nieuwe stemmen en talenten in het licht te zetten. 'Die moeten beschermd en gekoesterd worden en hebben een plek nodig waar ze hun ideeën kunnen presenteren. De DDW biedt precies dat.' De volgende editie is van 21 tot en met 29 oktober 2023.