PSV is er in geslaagd om NEC te verslaan. De Eindhovenaren waren met 3-0 te sterk voor de Nijmegenaren, waardoor PSV koploper Ajax (dat nog een wedstrijd tegoed heeft) nadert tot op één punt.

Voor PSV was het zondagmiddag zaak om de goede lijn van afgelopen donderdag, toen de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij met 2-0 wist te winnen van Arsenal, door te trekken. Die intentie toonde PSV direct vanaf het eerste fluitsingaal. Al na 50 seconde spelen kopte El Ghazi bijna de 1-0 tegen de touwen. Het was NEC-doelman Jasper Cillessen die de bal met één arm nog kon keren.

PSV had vervolgens het meeste balbezit en controleerde de wedstrijd. Na achttien minuten kreeg opnieuw El Ghazi de kans en ditmaal was het wel raak: een voorzet van Cody Gakpo werd binnen getikt door de rechtsbuiten van PSV: 1-0. Direct na de openingstreffer veroverde PSV na een matige aftrap van NEC de bal. Xavi Simons speelde Gakpo in de diepte aan en de Eindhovense aanvaller kon alleen af op Cillessen. Laatstgenoemde 'won' het onderlinge duelletje, waardoor het bij die 1-0 bleef.

In het vervolg van de eerste helft scoorde PSV via Luuk de Jong nog een keer, maar na lang VAR-beraad besloot scheidsrechter Martin van den Kerkhof dat het doelpunt inderdaad niet geldig was. Na rust schoot PSV uit de startblokken. Na iets meer dan een minuut spelen kregen de Eindhovenaren een strafschop toen Simons naar de grond werd gewerkt. Opnieuw bekeek de VAR de situatie en opnieuw duurde het lang voor uitsluitsel. Uiteindelijk bleef de penalty staan en benutte De Jong het buitenkansje: 2-0.

De spanning was er na die goal wel uit. Het duel kabbelde wat voort in een goed gevuld Philips Stadion. PSV kwam geen moment in de problemen, en doelman Walter Benítez heeft amper reddingen hoeven verrichten. Het Philips Stadion kon na 84 minuten nog één keer juichen: na een mooie pass van Gakpo kon de ingevallen Noni Madueke aannemen, draaien en schieten. Het schot van de Engelsman belandde achter Cillessen, waarna er veel ontlading te zien was bij Madueke, die na maanden blessureleed voor het eerst weer scoorde.

In de slotseconde moest Benítez nog eenmaal reddend optreden. Door de redding van de doelman hield PSV, net als donderdag, opnieuw de nul. Komende donderdag speelt PSV tegen Bodo/Glimt, op zondag wacht Ajax in de Johan Cruijff ArenA.