Een Poolse man is donderdagmiddag aangehouden op Eindhoven Airport met 46.550 euro in zijn rugzak. De reiziger verklaarde spaargeld te hebben opgenomen uit zijn bedrijf in Polen om in België een Mercedes en een Ferrari te kopen. Hij word verdacht van witwassen.

De man werd betrapt toen hij rond 13.15 uur langs security moest terwijl hij onderweg was naar het Poolse Krakau. Medewerkers van de beveiliging zagen de grote som geld in een rugzak van de reiziger en alarmeerden de Koninklijke Marechaussee. "Dan gaan we kijken: is dat op een legitieme manier verkregen of niet?", reageert een woordvoerder van de Marechaussee vrijdag. "Op dit moment konden we niet zwart op wit krijgen of het legaal is verkregen of niet. Daarom is hij aangehouden."

Voor zover bekend reisde de man alleen. Hij verklaarde het geld te hebben opgenomen voor de aanbetaling van een Ferrari en een Mercedes AMG in België, maar de auto's had hij niet gekocht. Het geld kwam uit zijn bedrijf, verklaarde hij.

"Hij gaf aan dat het spaargeld was dat hij uit zijn bedrijf had gehaald en dat hij zloty's had omgeruild naar euro's. Maar hij kon geen bewijs daarvan overhandigen", vertelt de woordvoerder.

De onderneming zou sinds 2007 bestaan en de man zou regelmatig cash opnemen, omdat hij zo min mogelijk geld op zijn rekening wilde hebben staan. Of het bedrijf echt bestaat, is niet bekend.

"We hebben hem natuurlijk ook gevraagd naar zijn rekeningoverzicht, maar daar had hij lang niet genoeg geld op", vervolgt de woordvoerder. Het is één van de manieren die de Marechaussee gebruikt om te controleren of het geld legaal verkregen is. "Dan zien wij bijvoorbeeld een pintransactie die overeenkomt met het bedrag."

De enkele rekeningen die de man wel kon laten zien, toonden meer leningen dan geld en de jaarrekening die hij voorlegde was in het Pools en onleesbaar, meldt de Marechaussee.

De man is aangehouden en zit vast. De herkomst van het geld wordt onderzocht.

Reizen met contant geld

Er is geen limiet aan de hoeveelheid contant geld je mee mag nemen op reis. "Je mag zoveel meenemen als je wilt", zegt de woordvoerder. "Boven de 10.000 euro moet je het wel van tevoren aangeven. Maar zeker bij grote bedragen gaan we controleren of het geld op een legitieme manier verkregen is."

Volgens de Marechaussee komt het vaker voor dat mensen met grote bedragen op zak reizen. "Dat mensen met cash reizen is niet ongewoon. Meestal hebben mensen daar wel goede redenen voor en kunnen ze ook aantonen dat het op een legitieme manier is verkregen."