Luuk de Jong heeft met zijn optreden tijdens PSV-Arsenal niet alleen waardering geoogst bij PSV-supporters. De spits van de Eindhovenaren is door de UEFA namelijk genomineerd voor de titel 'speler van de week' in de Europa League.

Samen met Amin Gouiri van Stade Rennais, Roberto Navarro van Real Sociedad en Omri Altman van AEK Larnaca is De Jong in de race voor de individuele prijs. De PSV'er kwam donderdag in een verbluffende invalbeurt met een assist en goal in de strijd tegen Arsenal.

Luuk de Jong was sinds 24 augustus geblesseerd, maar heeft na zijn rentree zijn waarde alweer bewezen voor PSV.