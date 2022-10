Een aantal pakketjes met explosieve stoffen werden woensdagavond gevonden in een garagebox op de Nazarethlaan in Eindhoven. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) was met bompakken aanwezig.

Een deel van de straat, waarin zo'n tien garageboxen zitten, werd afgezet door agenten. In een van de garageboxen had de verhuurder van de boxen 'een serieuze explosieve lading' gevonden, liet de officier van dienst ter plaatse weten. Het ging om kant-en-klare explosieven die worden gebruikt bij onder andere plofkraken. Het incident trok veel bekijks. Omwonenden mochten in hun huizen blijven, omdat er tussen de garageboxen en de woningen genoeg muren staan. Wel werd geadviseerd om op de begane grond te blijven vanwege ruiten die konden springen bij een eventuele explosie. Bompakken De EOD was met bompakken aanwezig om de explosieven te ruimen. Normaal gesproken wordt de lading tot ontploffing worden gebracht op de legerbasis in Oirschot, maar de EOD vond dat in eerste instantie vanwege het gevaar te ver rijden. In overleg met de gemeente moest een andere locatie worden bepaald, maar die werd niet gevonden. De lading is daarom toch naar de legerbasis gebracht om daar tot ontploffing te worden gebracht. De recherche onderzoekt van wie de lading afkomstig is.