Automobilisten op de Randweg Eindhoven, vanuit uit het zuiden rijdend in de richting Tilburg, moeten van vrijdag 4 tot maandag 7 november rekening houden met zo'n tien minuten extra reistijd.

In verband met werkzaamheden aan de verbindingsweg tussen de N2 naar de A58 is deze een weekend lang afgesloten. De afsluiting gaat in op vrijdagavond 21.00 uur en is maandag 7 november om 5.00 uur ten einde.

Omleidingen

Het verkeer wordt omgeleid (zie kaartje hieronder). Ter hoogte van Batadorp worden weggebruikers eerst richting knooppunt Ekkersweijer gestuurd. Bij afrit 6 kan er vervolgens 'gekeerd' worden naar de A50 richting Tilburg. Verkeer op de Anthony Fokkerlaan in Eindhoven worden omgeleid via de Spottersweg en de Erica naar de A58.

Tunnelbak

De werkzaamheden hebben te maken met de plaatsing van de grote tunnelbak eerder dit jaar, onder de Randweg Eindhoven door. De verkeersmaatregelen die destijds nodig waren, worden in het weekend verwijderd.