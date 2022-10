De biologische supermarkt Liek aan de Roostenlaan maakt een doorstart als Odin Eindhoven, zo staat te lezen op de deur van de winkel. Vorige week werd bekend dat Liek failliet was.

Odin is een biologische voedselcoöperatie met dertig winkels in Nederland. Buiten dat is Odin een online bezorgdienst, imkerij en boerderij met biologische producten. Leden van Odin kunnen voordelig producten kopen, al dan niet in de vorm van groentepakketten.

De winkel opent woensdag om 8.30 uur de deuren.