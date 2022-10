"Talenten en creatieve makers de ruimte geven, dat doet de Dutch Design Week. In deze inspirerende omgeving laten designers zien wat verbeeldingskracht doet. We hebben designers ook in de andere 51 weken per jaar nodig. Er zijn veel uitdagingen in onze samenleving in thema's als zorg en huisvesting. Daar kunnen we makers zoals jullie bij gebruiken, om die thema's aan te pakken."

Met die woorden opende Gunay Üslu, staatssecretaris Cultuur en Media, de Dutch Design Week vrijdagavond bij het industriële MYLC op het Campinaterrein in Eindhoven. Voor de opening van de DDW werkte Dutch Design Foundation met het Eindhovense Plasma, inclusief platform voor creatieve ondernemers, dat de avond host. Tijdens de avond kwamen diverse sprekers uit de designwereld aan het woord en trad Kovacs op. Miriam van der Lubbe, Creative Head van DDW22 vertelde: "Ruim 1500 ontwerpers nemen deze week Eindhoven over, dat is mooi om te zien. Wanneer je dit jaar een goed project ziet, loop er dan niet alleen voorbij, maar vraag jezelf af: 'Wat kan ik bijdragen? Investeer in design, laten we samen verder bouwen." Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven