PSV-trainer Ruud van Nistelrooij blikte vrijdagmiddag in Engeland vooruit op het komende competitieduel van de club, tegen FC Groningen. De coach traint zaterdag nog een keer met zijn groep, die daarna de reis naar Noord-Nederland kan maken. PSV heeft een aantal 'kleine pijntjes' in de selectie, zo liet Van Nistelrooij doorschemeren. "Dat zijn dingen die voortkomen uit overtredingen of contactmomenten."

Wie er met problemen kampt, wilde hij nog niet vertellen. "Misschien komen de spelers erdoor. Het zijn er een of twee." Bij PSV keerden donderdagavond Luuk de Jong en Noni Madueke terug in het team en zij doorstonden de eerste opgave goed. Hun invalbeurt tegen Arsenal stemde Van Nistelrooij tevreden, waar de wedstrijd toch een wat ander gevoel naliet. "We hadden denk ik nog een kans om er een punt uit te halen."

Over het vertoonde spel toonde de trainer zich niet ontevreden, maar PSV schoot donderdag met het resultaat dus niks op. Zondag moet er in Groningen gewonnen worden om in de titelrace volop mee te blijven doen, realiseert Van Nistelrooij zich.

"Dat het team baalt dat er tegen Arsenal misschien meer in had gezeten, is een heel goed teken", vindt Van Nistelrooij. "In de eerste helft kregen we er weinig druk op naar voren. In de tweede helft konden we wat meer druk zetten naar hun toe. Toen zijn we niet meer zo ver terug geweest."