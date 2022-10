Alle negen verdachten van een Eindhovense drugsbende die maandag werden opgepakt zitten nog minstens twee weken vast. Zeven van hen kregen dit donderdag al te horen, vrijdag werd dit bekend voor een vijftigjarige man uit Eindhoven en een 41-jarige man uit Best.

De Eindhovenaar is één van de twee hoofdverdachten in deze zaak. De man uit Best werd maandag opgepakt in een autobedrijf aan De Ronde in zijn woonplaats.

Negen verdachten werden maandagochtend in alle vroegte opgepakt tijdens een grote politieactie op veertig locaties, voornamelijk in Brabant. Daaraan deden duizend medewerkers van de politie, Defensie, Belastingdienst en Fiod mee. Zij vonden ruim 500.000 euro contant geld, enkele vuurwapens, 10 kilo crystal meth en allerlei onderdelen uit het productieproces van synthetische drugs. In Oeffelt werd een drugslab in aanbouw gevonden.

De mannen worden verdacht van witwassen, handel en productie van synthetische drugs en deelname aan een criminele organisatie.