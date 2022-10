Een plek om hun leven weer op de rit te krijgen en ze perspectief te geven voor de toekomst. Die plek wil Switch Jeugdzorg bieden in hun nieuwe onderkomen aan de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven

Vrijdag 21 oktober gaat Switch daar van start. De in 2019 opgerichte organisatie begeleidt jongeren die om allerlei redenen dreigen vast te lopen in de samenleving. "Daarbij gaan we uit van wat ze wél kunnen en van hun talenten, aldus Switch-directeur Jeanne van Beers. "Niet met een algemeen programma, maar met persoonlijk 'maatwerk' ze stimuleren om te leren en als persoon tot ontwikkeling te komen op allerlei gebied."

MBO-diploma

Dat 'maatwerk' voorziet tevens het ondersteunen van de ouders van de jongeren. "En sinds enige tijd kunnen onze jongeren ook via de Switch Academy een MBO-diploma halen", aldus Van Beers. "Dat kan door het volgen van een praktijk leerweg bij één van de vijftienhonderd bedrijven in de regio die met Switch samenwerken.

In de ruim drie jaar dat Switch actief is, hebben ze zo'n 330 kinderen, jongeren en jongvolwassenen meegeholpen om hun school- en/of vervolgopleiding af te maken, met het vinden van werk of een activiteit waar ze zich goed bij voelen en aan woonruimte. "En op dit moment begeleiden we hier bij Switch en ambulant bijna honderd jongeren tussen de 8 en ongeveer 25 jaar", geeft de directeur aan.

Uitgebreid programma

In het prachtige nieuwe onderkomen aan de Kanaaldijk Zuid kunnen de jongeren allerlei programma's volgen. "Sport, muziek, ICT, koken, fashion, auto- en fietstechniek, houtbewerking en creativiteit. Ze gaan (weer) naar school en krijgen indien nodig huiswerkbegeleiding."

De organisatie is dolblij met het nieuwe onderdak van bijna 2000 vierkante meter. "Met dank aan de verhuurder, projectontwikkelaar Goevaers, die de huur heeft gehalveerd en ons ook nog eens financieel ondersteunt."

Bij de feestelijke opening is iedereen welkom. "Van 15.00 tot 17.00 uur bieden onze jongeren de bezoekers allerlei leuke doe-activiteiten aan en geven rondleidingen door het gebouw", besluit Jeanne van Beers.

Voor meer informatie over Switch Jeugdzorg: www.switchjeugdzorg.nl.