Voor het vierde jaar op rij staat designcommunity Isola uit Milaan op de DDW. Op zeven exposities laten ze hun werk zien. De Eindhovense ontwerper Wisse Trooster is de verbindende factor tussen Italië en Nederland.

"Op de Dutch Design Week ontwerpers samenbrengen en jonge talenten laten kennismaken met gevestigde namen, daar kijk ik naar uit. Vanuit Isola leg ik die verbinding. Internationale designers naar Eindhoven halen is belangrijk en voor hen is het fijn dat ze hun werk exposeren tijdens zo'n groot evenement", vertelt Trooster. Zo'n 100 ontwerpers uit 22 verschillende landen uit de Isola-community staan dit jaar in Eindhoven.

In No Space for Waste, No Time For High Fives en Materialized bij Schellens Fabriek, Isola Design Gallery en Rising Talents bij Pennings Foundation en bij Burgers presenteren Design Academy-alumni in The kids are playing around the pool meubels met speelse functie.

De exposities van Isola bij de DDW zijn vooral in de Irisbuurt te vinden. De thema's die ze daarvoor kozen, zijn vergelijkbaar met die in Milaan: 'Rising talents, No Space For Waste, Isola Design Gallery en Materialized'. "We laten in beide steden nieuwe talenten zien. Ook al is de DDW over het algemeen meer op de toekomst gericht en is Milaan vooral een 'showroomachtige setting', bij Isola is de manier van exposeren hetzelfde in beide steden", zegt Trooster.

De Dutch Design Week en Milan Design Week trekken per jaar honderdduizenden bezoekers. In Milaan bestaat de week uit een grote 'Salone' (beurs) en Fuori Salone, waarbij er in de wijken randprogrammering is. Isola is een van die wijken. In dat Isola Design District zorgen oprichters Gabriele Cavallaro en Elif Resitoglu voor het programma.

Daarnaast richtten ze een online platform op waarbij internationale designers zich aansluiten, hun projecten presenteren en contact met elkaar zoeken. In totaal zijn dat nu 786 geselecteerde ontwerpers uit 62 landen.

Must visit'-gebieden

Gabriele Cavallaro vertelt: "Tijdens de Milan Design Week laten we zien dat onze wijk aantrekkelijk is voor jonge talenten die zich richten op duurzaam design en biomaterialen. In 2016 begonnen we daarmee en we zijn sindsdien enorm gegroeid. We zijn nu een van de 'must visit'-gebieden bij de Milan Design Week en sinds 2019 maken we deel uit van de DDW. Eerst met een kleine expositie en nu met een groep van honderd designers uit het Isola-netwerk."

Trooster ontmoette de Isola-oprichters in 2019 bij hun expo bij de Pennings Foundation. "Ik vond de internationale mix die zij presenteerden, met toegepaste producten van hoge kwaliteit, interessant. Het leek mij goed om met hen samen te werken en meer Nederlanders naar de Milan Design Week te krijgen", vertelt hij. Sinds 2020 werkt Trooster vast met Isola. Ze organiseerden diverse online designweeks en hij adviseert buitenlandse ontwerpers bij welke expositie ze kunnen aansluiten tijdens de DDW.

"Vanuit Isola hebben we diverse expositieruimtes beschikbaar, waar ontwerpers tegen een goede prijs kunnen staan. We zijn open over de kosten en wat je krijgt, dat is belangrijk. Vanaf 300 euro heb je al een plek in een collectieve expo, terwijl je in Milaan vaak rond de 2.000 euro kwijt bent", zegt hij. Naast transparante kosten is het duurzame deel voor Trooster van groot belang. Veel van zijn ontwerpen zijn met gerecycled materiaal materiaal gemaakt, of hij zorgt voor een ontwerp dat lang meegaat. Trooster: "Dat past bij Isola en de beide designweeks. We laten toekomstbestendige ontwerpen zien, in Eindhoven én Milaan."