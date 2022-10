Meerdere jerrycans met drugs zijn dinsdagmiddag in een bosgebied in Netersel gevonden. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie onderzoekt de stoffen die in de plastic kannen zitten.

De jerrycans werden naast elkaar aan de Polderdijk gevonden. Het is nog niet duidelijk om wat voor drugs of grondstoffen het gaat. Specialisten van de LFO onderzoeken verder of de gevonden kannen iets met de drugsinvallen van maandag te maken hebben.

Bij de invallen van maandag werden onder meer drie woonwagenkampen en twee woningen in Eindhoven en een autobedrijf in Best doorzocht. Dat werd gedaan voor een strafrechtelijk onderzoek naar de productie en handel in synthetische drugs en het witwassen van crimineel geld.