Margôt Ros, bekend van onder meer tv-serie Toren C, is vanaf 15 december exclusief te zien in het Parktheater in Eindhoven met haar eerste solo-voorstelling 'Brabantse nachten zijn lang'.

"Midden in de winter gaan we het laten zinderen in het Parktheater waar ik ooit voor het eerst het podium op ging", aldus de actrice die opgroeide in Eindhoven. "In polonaise komen we langs de markante types en goeie anekdotes uit mijn jeugd en 'ons pa' krijgt van mij de terechte hoofdrol." 'Brabantse nachten zijn lang' is tussen 15 en 30 december 13 keer te zien in het Parktheater.