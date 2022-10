Eindhoven, Best, Oeffelt. Drie plaatsen die op de vroege maandagochtend wakker werden geschud door invallen van de politie, Fiod en Defensie. Voor een onderzoek naar de productie en handel in synthetische drugs werden woonwagens doorzocht, een autogarage binnenstebuiten gekeerd en woningen binnengevallen. Maar wat weten we nu precies over deze invallen en het onderzoek?

Rond 5.00 uur begon de politie met invallen bij drie woonwagenkampen in Eindhoven. Het gaat om de kampen aan de Heezerweg, Castiliëlaan en Brestlaan. Deze terreinen werden jaren eerder al eens door de politie bezocht voor onderzoeken naar criminele activiteiten. Het kamp aan de Heezerweg moest zelfs worden ontruimd nadat de rechter-commissaris een ordemaatregel afkondigde. Uiteindelijk vonden agenten op één van de kampen een vuurwapen.

Agenten doorzochten verder een autogarage in Best, waar meerdere auto's in beslag zijn genomen, en een bedrijf in Oeffelt. Bij dat laatste bedrijf werd een drugslab in aanbouw aangetroffen. Ook zijn twee woningen en een kelderbox in Eindhoven bekeken. In de box bleken spullen te liggen waarmee een hennepplantage kan worden opgezet.



Ook zijn drugs - onder meer crystal meth -, vuurwapens en munitie, luxe goederen waaronder auto's en grote hoeveelheden contant geld gevonden en in beslag genomen.

De politie maakte bijna vijf uur na de eerste inval bekend dat het gaat om een onderzoek naar de handel en productie van synthetische drugs en het witwassen van crimineel geld. Volgens politiewoordvoerder Carlijn Hubregtse gaat het om een strafrechtelijk onderzoek: "We zijn op tientallen locaties in Brabant en daarbuiten bezig met deze actie."

Welke organisaties of personen de politie precies op de korrel heeft, is niet duidelijk. Er zijn wel meerdere verdachten aangehouden op verschillende locaties: het gaat in totaal om negen mensen.

De politieacties worden uitgevoerd door duizend agenten, opsporingsambtenaren en specialisten van Defensie. Dat is meer dan bij operatie Alfa, waarbij eind 2019 en begin 2020 honderden agenten en militairen werden ingezet. Deze acties leidden onder meer tot de veroordeling van Martien R. en zijn familieleden.

Het onderzoeksgebied focust zich vooral in en rondom Eindhoven, met het woonwagenkamp aan de Heezerweg als middelpunt. Volgens de politie worden ook locaties buiten Brabant doorzocht, maar het is nog niet duidelijk op welke plekken dit is.

De doorzoekingen duren nog de hele dag, meldt de politie. Verder is nog niet bekendgemaakt wat de onderzoekers in die tijd gaan doen, buiten dat het met het strafrechtelijk onderzoek te maken heeft. Later in de middag komt de politie met een update van de laatste stand van zaken.