Een deel van de reizigers op Eindhoven Airport heeft zaterdag het vliegtuig gemist door lange rijen voor de beveiliging. Op het vliegveld waren door ziekmeldingen minder beveiligers beschikbaar dan gepland, laat woordvoerder Judith de Roy weten. Zaterdag was het sowieso al druk vanwege het begin van de herfstvakantie in een deel van Nederland.

De woordvoerder kon niet zeggen hoeveel reizigers hun vlucht hebben gemist. Ook is niet duidelijk of het personeelstekort de komende dagen ook voor problemen gaat zorgen. Wel doet Eindhoven Airport er al veel aan om mensen tijdig aan boord van hun vlucht te krijgen. Zo worden mensen die in de rij staan voor de beveiliging en wier vlucht snel vertrekt naar de voorkant van de rij geholpen.

De Roy legt uit dat meerdere reizigers verspreid over de dag hun vlucht gemist. "Dit komt door de drukte vanwege de herfstvakantie en de beschikbaarheid van veiligheidspersoneel. We hebben te maken met medewerkers die corona hebben of ziek zijn."

Eerder zaterdag moest de brandweer van vliegbasis Eindhoven Airport uitrukken voor een toestel met hete remmen. Het ging om een Transavia-toestel dat vanuit Alicante om 11.47 uur arriveerde. Er waren 186 passagiers aan boord. Alle reizigers zijn uitgestapt en er raakte niemand gewond.