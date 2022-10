Het ‘slotminutenspook’ stond alweer op de parkeerplaats, maar bleef ditmaal buiten de poorten van het Jan Louwers Stadion. FC Eindhoven overleefde vrijdagavond de druk van laagvlieger TOP Oss en boekte in ondertal een benauwde maar broodnodige zege: 2-1.

'Douchen, douchen' klinkt het vanuit het Osse uitvak, als Collin Seedorf in minuut 65 richting het kleedlokaal sloft na zijn tweede gele kaart. De FC Eindhoven-verdediger wordt nagezwaaid door de TOP Oss-supporters, een mannetje of veertig, die ineens weer volop geloven in een resultaat.

Bij rust zaten de bezoekende fans nog stil op hun zetel, een beetje te rillen van de kou bij een 2-0 stand in Eindhovens voordeel. Na de pauze greep TOP echter in met drie wissels en was er direct reden tot springen, zingen en trommelen: in minuut 46 viel de 2-1 aansluitingstreffer van invaller Toshio Lake. De Osse druk nam daarna toe, Eindhoven zakte weg en schakelde - zeker in ondertal - naar de overlevingsmodus.

Wat na 45 minuten nog zo'n zorgeloze avond leek, werd opnieuw peentjes zweten voor alles blauw en wit. De mindere vorm en reeks - Eindhoven wachtte voorafgaand al vier duels op een zege - is toch wel aardig tussen de oren gaan zitten, zo bleek gisteren. "Ik kan nu zeggen dat dat niet zo is, maar zo'n mindere periode is altijd van invloed", reageert Maarten Peijnenburg kort na de wedstrijd.

In gedachten ging de verdediger van FC Eindhoven wel even terug naar die vorige twee thuisduels, toen het tegen Roda JC (3-3) en FC Dordrecht (1-1) misging in blessuretijd. Door die remises verloren de Eindhovenaren de grip op de eerste periodetitel, die nu in de prijzenkast van Heracles Almelo staat.

Het 'slotminutenspook' kwam gisteren vast ook ter sprake in de thuisvakken, toen TOP in een spannend laatste kwart een paar keer dreigend was en de Eindhovense doelpaal deed bibberen. "Maar dat spook bleef nu weg", grijnst Peijnenburg, die met zijn negen collega's en zonder kompaan Mawouna Amevor (geschorst) standhield.

"Ik ben opgelucht, maar ook trots", gaat de Boxtelnaar verder. "Als je ziet hoe we met tien man knokken, karakter tonen. Voorin werkten ze hard voor het team, achterin gooiden we ons voor alle ballen. Wat we in die eerdere twee thuisduels net misten, zag je nu wel. We zijn het niet verleerd: verdedigen is nog altijd een kracht van ons en we gaven ook vandaag niet veel weg. Dat verdient complimenten. Ik zei vooraf ook: ik heb schijt aan hóe, áls we deze pot maar winnen."

Die winst kreeg vorm voor de thee, toen FC Eindhoven niet top speelde, maar wel gretiger, feller en effectiever was dan de zwakke gastploeg. Het getergde thuisteam sloeg al na twee minuten toe via Charles-Andreas Brym (1-0) en in een helft met weinig spektakel of kansen zorgde Brym in minuut 34 ook voor de 2-0.

De drie punten, alleen die tellen nu weet trainer Rob Penders, die voor de aftrap het bronzen kampioensschild voor beste trainer van de eerste periode kreeg overhandigd. "Deze zege geeft de ploeg weer vertrouwen", aldus de coach. "En kijk naar de ranglijst: we staan derde. Dus we moeten het allemaal ook niet overdrijven."

Peijnenburg hoopt dat hiermee de mindere fase is afgesloten. "Een nieuwe periode, nieuwe kansen. We kunnen met een goed gevoel naar volgende week." Er staan dan twee krakers op het programma, met dinsdag het bekerduel thuis met Willem II en vrijdag Heracles-uit.