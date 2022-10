Vanwege onderhoud is knooppunt Leenderheide ten zuiden van Eindhoven in het laatste weekend van oktober dicht voor verkeer vanuit Maastricht. Weggebruikers dienen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 20 minuten.

Bij Leenderheide kruisen de snelwegen A2 en A67. De snelweg A2 richting Tilburg blijft wel open, en wordt gebruikt om verkeer lokaal om te leiden. Dat is in elk geval nodig voor verkeer vanuit het zuiden richting de N2/Randweg Eindhoven en richting Venlo. Het onderhoud is gepland tussen vrijdag 28 oktober 21.00 uur tot maandag 31 oktober 5.00 uur.