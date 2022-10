Een man heeft vrijdagmiddag een dame op leeftijd beroofd van haar handtas op de Boschdijk in Eindhoven. Ze is daarbij hard op de grond gegooid.

De 73-jarige vrouw werd rond 16.30 op de grond gegooid, waarbij haar handtas werd meegenomen. De geschrokken vrouw belde meteen de politie.

In de omgeving werd de handtas gevonden. Wat eruit is meegenomen, is niet bekend. De rover is nog altijd spoorloos. De politie zoekt in de omgeving naar de man.