Bij PSV was de terugkeer van Fred Rutten voor aanvang van dit seizoen een grote verrassing. De 59-jarige oud-hoofdcoach werd assistent en blijft in die hoedanigheid vooral in de luwte. Trainer Ruud van Nistelrooij van PSV kreeg vrijdag vragen over de invloed van Rutten en gaf desgevraagd aan dat zijn rol groot is.

"Hij is voor mij in alles iemand met expertise. Ik wil daar graag gebruik van maken en dat doet de hele staf, de hele organisatie. Fred is een sparringpartner in alles, voor het hele plaatje van de samenstelling van de selectie en opstellingen." Rutten zelf lijkt zich prettig te voelen in zijn nieuwe rol bij PSV, waar hij tussen 2009 en 2012 al hoofdtrainer was. Samen met André Ooijer en de van Willem II overgekomen Javier Rabanal is hij een van de belangrijkste assistenten van Van Nistelrooij.