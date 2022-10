De politie heeft woensdagnacht op de Keizersgracht in Eindhoven een gewonde man gevonden. Het slachtoffer had een steekwond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Er is nog veel onduidelijk over het incident. Waar en wanneer de man precies gewond raakte, is niet bekend. 'Vermoedelijk is het slachtoffer al enkele uren geleden gewond geraakt tijdens een conflict', meldde de politie rond 04.45 uur.

Agenten hebben een onderzoek ingesteld en hopen dat er camerabeelden zijn waarop te zien is wat er precies is gebeurd. Het slachtoffer is een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.