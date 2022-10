Over de herinrichting van het centrumgedeelte van de Eindhovenseweg in Aalst wordt al een tijdje nagedacht. Geïnteresseerden kregen dinsdag de gelegenheid kennis te nemen van de plannen.

Het gaat daarbij specifiek over het opnieuw inrichten van de kruisingen Koningin Julianalaan en Raadhuisstraat en de weg ter hoogte van winkelcentrum Den Hof. Begin december neemt de Waalrese raad een besluit over de inrichting.

Belangrijkste veranderingen ten opzichte van de huidige situatie? De maximale snelheid op dit gedeelte van de N69 wordt teruggebracht naar 30 kilometer per uur, de auto wordt ondergeschikt aan het openbaar vervoer én aan het langzaam verkeer en er komt meer groen, waardoor de weg optisch ook nog eens smaller oogt. Het is echt de bedoeling dat al het autoverkeer dat in de toekomst over de Eindhovenseweg rijdt en er niet of niet in de buurt hoeft te zijn, een andere route neemt.

Niet meer rechts voorsorteren

Menno Bertram bestudeert aandachtig het ontwerp en het valt hem meteen op dat het niet meer mogelijk is om op de Eindhovenseweg rechts voor te sorteren en rechtsaf de Raadhuisstraat in te rijden. "Dat is jammer, dat die uitvoegstrook er straks niet meer is. Ik hoor dat het beter is voor de verkeersdoorstroming, maar ik heb het idee dat ik dan nog langer stilsta dan nu al vaak het geval is."

Bewoners aan de Kosterhof knikken instemmend en wijzen op de tekening naar het nieuwe verkeersplein voor hun deur. Het is dan écht niet meer mogelijk om vanuit de Gestelsestraat linksaf naar de Eindhovenseweg te draaien. Dat mocht al niet, maar stiekem deden velen dat toch. Ook kan je op de Raadhuisstraat niet meer links afslaan en zo de Gestelsestraat in. De huidige middengeleider op de Raadhuisstraat wordt zo'n 5 meter langer, waardoor dat geen doen meer is. Maar wanneer je het verkeersplein helemaal rondrijdt, kom je er alsnog. "Jeetje, zeg", verzucht iemand.

Wat binnenkort ook mag is via de Brederode linksaf de Eindhovenseweg op. Ook dat deden veel verkeersdeelnemers al, maar daar krijg je in de nabije toekomst dan geen boete meer voor.

Coen van Eembergen constateert ondertussen tevreden dat de kruising bij 'zijn' Julianalaan voorlopig nog niet op de schop gaat. Wel vindt hij het jammer dat deze straat, die hij als racebaan kwalificeert, niet meegenomen wordt in de snelheidsbeperkende maatregelen: "Leg een drempel of een wegversmalling met wat bloembakken, net zoals voor het gemeentehuis, dat is echt verkeersveiliger. Zoveel hoeft dat niet te kosten. Desnoods betaal ik wel mee." Voor de ijssalon aan de Eindhovenseweg zijn geen parkeervakken ingetekend, dat vinden sommigen wel jammer.