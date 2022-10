PSV speelt donderdag het derde groepsduel in de Europa League van dit seizoen. Thuis tegen FC Zürich kan de club zich al plaatsen voor een Europees vervolg na de winter, als er gewonnen wordt. Daarna moet dan blijken of het een plek in de Europa League of Europa Conference League wordt.

PSV speelt donderdag het derde groepsduel in de Europa League van dit seizoen. Thuis tegen FC Zürich kan de club zich al plaatsen voor een Europees vervolg na de winter, als er gewonnen wordt. Daarna moet dan blijken of het een plek in de Europa League of Europa Conference League wordt. Het thuispubliek van PSV komt in groten getale opdagen voor het duel, dat donderdagavond om 21.00 op de agenda staat. Op dit moment ligt de prognose al op bijna 32.000 toeschouwers. Voor PSV is de wedstrijd om meerdere redenen belangrijk. Naast overwintering in Europees verband gaat het om punten voor de UEFA-ranglijsten en een winstpremie van 630.000 euro. Bovendien wil de club het goede gevoel van de afgelopen week vasthouden, dat leidde tot twee zeges op rij. Zondag speelt PSV vervolgens thuis tegen FC Utrecht. PSV won vorige week de uitwedstrijd in Zürich met 5-1. Doelpuntemakers waren Yorbe Vertessen (2), Cody Gakpo (2) en Xavi Simons. Eindhoven Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Eindhoven