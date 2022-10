Duw- en trekwerk, een rode kaart én beveiliging ter de-escalatie: woest waren ze vrijdagavond bij FC Eindhoven, direct na de 1-0 nederlaag bij ADO Den Haag. En niet onterecht: de arbitrage zat opnieuw flink tegen.

Als het eindsignaal klinkt, weten spelers en stafleden van FC Eindhoven niet hoe snel ze zich in de middencirkel moeten melden. Daar, bij het arbitrale kwartet, tekenen ze fel protest aan. Scheidsrechter Gerrets reageert met een tweede gele kaart voor Mawouna Amevor en ook een prent voor invaller Yassine Azzagari.

De frustratie-emmer liep volledig over bij de Kahol Lavanten. Zodanig zelfs, dat er voor de zekerheid beveiliging werd opgetrommeld voor in de spelerstunnel. "Het mag allemaal niet, dat weten we wel", zegt trainer Rob Penders over het tumult en de boosheid na afloop. "Maar hoe die scheidsrechter zich gedraagt... ik weet niet wat hij aan het doen was."

Als hij de pers te woord staat, is Penders nog altijd furieus. De coach zag dat FC Eindhoven zich in de laatste tien minuten nog meermaals in de ADO-zestien meldde, hopend op een late 1-1. Kansen bleven uit, maar de bal toucheerde wel wat Haagse handen en ook leek Amevor te worden gehaakt. Scheidsrechter Gerrets wuifde het allemaal weg en gooide zo olie op het vuur dat sinds minuut zestig al hevig brandde.

Vlak voordat een na rust wat opgeleefd ADO op het uur de leiding nam (1-0), beging een verdediger met een soort judoworp een overtreding op FC Eindhoven-spits Evan Rottier. "Hij floot gewoon niet, ook niet bij duidelijke momenten", aldus Penders, die na de 1-0 geel kreeg vanwege protesteren. "Ik reageerde gewoon, heb niet gevloekt. En als je op zo'n duidelijke overtreding al niet mag reageren... We speelden hier, uit bij ADO, gewoon een uur lang goed en hadden de controle. Deze nederlaag is onnodig en dat frustreert. Vooral de manier waarop."

Terwijl kort na afloop alles en iedereen van FC Eindhoven razend over het veld liep, lag Rottier languit en verslagen in het gras. "Het is gewoon heel zuur", aldus de spits, die eveneens baalde van de arbitrage. "Op een gegeven moment voelde het alsof we alles tegen kregen. De emoties lopen dan hoog op."

Toen Rottier na een paar minuten overeind ging zitten, sloeg ADO-doelman Hugo Wentges een arm om zijn schouder. De twee kennen elkaar al heel lang, werden goede vrienden in hun vele jaren samen in de Haagse jeugdopleiding. "Hij zei dat hij trots op me is en dat ik goed heb gespeeld. In de afgelopen weken hebben we een beetje gedold met elkaar. Ik zei dat ik bij hem zou scoren. En als ik ietsje scherper was geweest, dan was dat ook gelukt."

FC Eindhoven had na de 1-0 lang weinig in te brengen, maar had voor de pauze veelal de bal tegen een compact en ingezakt ADO. Lang was het tandeloos, met amper kansen uit veldspel. Voorin miste de afstemming en ook de extra klasse van Naoufal Bannis werd gemist. Uit een van de vele lange ballen produceerde Rottier in minuut dertien wel ineens de grootste Eindhovense kans: hij draaide weg, maar kon Wentges van dichtbij niet kloppen.

Eindhoven verloor gisteren zijn ongeslagen status en greep naast de periodetitel, al was de kans daarop al minimaal na het late puntenverlies in de afgelopen twee wedstrijden. Heracles Almelo ging aan de haal met de eerste prijs van het seizoen.

Ongeveer één jaar geleden stond Rottier nog zelf een eerste periodetitel te vieren, ín ADO-tenue. Bij ADO bleef zijn definitieve doorbraak uit, bij FC Eindhoven speelt hij regelmatig én scoort (drie goals, red.). "Ik heb nog genoeg te ontwikkelen, maar doe het denk ik redelijk tot dusver", denkt hij met een klein grijnsje terug aan die wondervolley tegen MVV, enkele weken terug (5-0 winst). "Alleen deze bijzondere wedstrijd had ik me wel helemaal anders voorgesteld."