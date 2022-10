Een auto is vrijdagmiddag tegen een andere auto gebotst en vervolgens over de kop gevlogen. Dat gebeurde kort na 13.00 uur op de Boschdijk in Eindhoven. De bestuurder (54) uit Eindhoven was onder invloed van alcohol en is na het ongeluk aangehouden. Meerdere automobilisten krijgen een boete omdat ze opnames maakten van het ongeluk.

De bestuurder raakte niet gewond en is meegenomen naar het politiebureau. De Boschdijk werd na het ongeluk afgesloten in de richting van het centrum. Stukken glas en andere brokstukken lagen verspreid op de weg. In de auto lagen flessen drank en er werd ook een pak wijn gevonden. Volgens een politiewoordvoerder was er veel alcohol in het spel. Over de toedracht van het ongeluk kan de woordvoerder verder nog niets zeggen. De auto die werd geraakt, stond geparkeerd naast de weg en is vervolgens tegen een busje gebotst. De twee personenauto's moesten worden afgevoerd. De politie laat weten dat meerdere automobilisten, die langs het ongeval reden, binnenkort een proces-verbaal kunnen verwachten. Zij maakten foto's en video's met hun telefoon tijdens het rijden. Het gaat volgens een woordvoerder om 15 tot 20 bestuurders van wie het kenteken werd genoteerd. Zo'n boete kan oplopen tot 350 euro. Wat brengt mensen ertoe om beelden te maken van heftige incidenten? Volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen voelt men in het tijdperk van Facebook en Twitter steeds meer de behoefte om alles te delen wat andere mensen niet meemaken.