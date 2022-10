Na een maand in een tentje geleefd te hebben, lacht het geluk Noam Hasak-Lowy weer toe. De Design Academy-student heeft de sleutels gekregen van een slooppand op de hoek van de Sliffertsestraat met de Meerhovendreef in Eindhoven. Hasak-Lowy en nog drie andere studenten krijgen er een eigen kamer.

"We zijn er erg dankbaar voor deze tijdelijke oplossing", aldus Hasak-Lowy. Mogelijk kunnen de studenten anderhalf jaar in de zogeheten antikraakwoning van de gemeente blijven. "Ik hoop niet dat het te snel gesloopt zal worden", zegt Hasak-Lowy, "want dan begint voor ons weer alles van voren af aan." Het pand is onderdeel van een complex dat door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog is gebouwd. Op de plek komt in de toekomst een nieuw politiecomplex met onder andere een schietbaan en een cellenblok.

Hasak-Lowy is samen met onder anderen Adèle Visser een van de drijvende krachten achter de protestbeweging tegen de kamernood in Eindhoven. Woensdag hield de beweging een slaapprotest in bioscoop LAB-1, waar verschillende media op af kwamen. Ook politici waren aanwezig, waaronder de Eindhovense wethouder Mieke Verhees van Wonen. "Ik wil de politici graag bedanken voor hun betrokkenheid", aldus Hasak-Lowy. "We blijven met elkaar in gesprek."