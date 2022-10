Het oude Belastingkantoor aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven is nog steeds gedeeltelijk in beeld als wooncomplex. De Rijksvastgoeddienst en de gemeente Eindhoven overleggen over de toekomst van de kantoortoren daar.

Voor welke doelgroep hier huisvesting gevonden kan worden, laten de twee overheidsinstellingen in het midden. Eerder werd het kantorencomplex genoemd als een van de rijkslocaties waar Oekraïense vluchtelingen ondergebracht zouden kunnen worden. Dat is tot nog toe niet gebeurd. Maar ook voor asielzoekers, statushouders, studenten en andere woningzoekenden is de nood hoog. Overigens staat niet het hele complex leeg. Volgens een woordvoerder van het Rijksvastgoedbedrijf zitten er nog de Douane, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen de Arbeidsinspectie) en een deel van de Belastingdienst. De rest is verhuisd naar de verbouwde Rabobank aan de Fellenoord. Aanvankelijk zouden de rijkskantoren op de hoek Karel de Grotelaan, Anna van Engelandlaan en Hertog Jan I-laan helemaal herontwikkeld worden voor woningbouw. Van verkoop is nu geen sprake, laat de zegsman weten. Nu wordt er alleen gepraat over huisvesting in de kantoortoren van het complex. Volgens de gemeente gaat het om 'verkennend' overleg over de toekomst van de toren.