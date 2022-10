De 38ste editie van ASML Marathon Eindhoven gaat het record van het aantal deelnemers verbreken. Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober zullen in totaal rond de 25.000 mensen sportief door de stad lopen.

In 2015 waren zo'n 24.000 lopers op de been. De deelnemers zijn verdeeld over vijf wedstrijdafstanden op zondag, wandeltochten op zaterdag en de your marathon challenge. "De belangrijkste doelstelling was om het aantal lopers te laten groeien", stelt de nieuwe wedstrijddirecteur Remco Barbier van organisator Golazo Nederland. "We komen uit op het grootste aantal inschrijvingen ooit en met dat resultaat zijn we ontzettend blij. 25.000 is een enorme sprong vooruit."