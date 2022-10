Een zone rondom het Stadhuis en Inwonersplein in Eindhoven is sinds deze week ingericht als rookvrij gebied. De rookvrije zone is gemarkeerd met tegels. Ook het rookhokje op het bordes van het Stadhuis is weggehaald.

Ambtenaren, bezoekers en politici die nog willen roken kunnen volgens de gemeente aan de rand van het Stadhuisplein gaan staan. Om de overlast te beperken krijgen ze het verzoek om niet op een looproute te gaan staan. Eindhoven wil in 2030 rookvrij zijn. Zo werden in augustus ook al de sportaccommodaties van de gemeente rookvrij gemaakt. Ook de gemeentegebouwen Mercado en de Nachtegaallaan krijgen nog een rookvrije zone.